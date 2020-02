Pazienti oncologiche: 200mila euro in arrivo dalla Regione per l’acquisto di parrucche

Nieddu: “Migliorare la loro qualità di vita”

Di: Antonio Caria

“Con questo contributo la Regione dà un forte segnale di vicinanza a tutte le donne che lottano contro un male terribile. Le cure chemioterapiche sono uno strumento irrinunciabile nella battaglia contro i tumori, ma l’alopecia è un effetto collaterale ancora molto temuto e per questo traumatico sotto il profilo psicologico”.

A dichiararlo è stato l’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, dopo che la Giunta regionale ha autorizzato il finanziamento di 200mila euro per un contributo all’acquisto di parrucche a favore delle pazienti colpite da alopecia in seguito alla chemioterapia.

“Puntiamo a migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a cure oncologiche, dove gli aspetti psicologici e sociali non sono secondari. Per paura di perdere i capelli alcune pazienti arrivano persino a rifiutare di sottoporsi alle terapie. La parrucca non è un semplice accessorio con finalità di carattere puramente estetico. Il contributo della Regione aiuterà in modo particolare chi, per difficoltà economiche, non può permettersi di acquistarne una”.

8 le arre socio-sanitarie nelle quali verranno ripartite le risorse mentre l’importo massimo sarà di 150 euro a persona. Sarà compito di Ats individuare le modalità di erogazione.