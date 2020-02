Finanziaria, Piano Casa e Riforma della Sanità. Progressisti: “La Giunta regionale trasmetta i disegni di legge al Consiglio”

I Consiglieri chiedono l’accesso agli atti

Di: Antonio Caria

Dura presa di posizione del gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale che hanno presentato una richiesta di accesso agli atti indirizzata agli uffici della Presidenza della Regione per avere copia delle deliberazioni approvate dalla Giunta regionale nel mese di dicembre e, denunciano, “Mai trasmesse al Consiglio regionale” per quanto riguarda la finanziaria 2020, la riforma della sanità e il “Piano Casa”.

“È inaudito – sottolineano i Consiglieri – che norme di così grande rilievo non siano ancora disponibili non solo per i cittadini, ma neanche per i Consiglieri regionali. Da oltre 1 mese la Regione è in esercizio provvisorio, ma la Giunta ancora oggi non ha ufficializzato il testo della proposta di Finanziaria 2020”.

“Non vorremmo – concludono che, ancora una volta, si chieda al Consiglio regionale di accelerare l’iter di approvazione di provvedimenti legislativi solo per compensare i ritardi dell’esecutivo regionale. Anche perché, già in passato, si è dovuto intervenire nelle Commissioni consiliari per correggere radicalmente i testi arrivati da viale Trento. Chiediamo alla Presidenza della Regione che ci metta a disposizione con la massima urgenza gli schemi di legge approvati nei mesi scorsi dalla Giunta”.