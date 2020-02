Continuità territoriale. Solinas: “Offensivo per i sardi derubricare il nostro lavoro a discussione informale”

Il Governatore: “Parole che possono danneggiare in maniera irreparabile il Progetto”

Di: Antonio Caria

“Tutte le interlocuzioni avviate dopo il 13 novembre 2019 dalla Regione Sardegna a seguito della trasmissione, per il tramite del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del nuovo Progetto di Osp, predisposto per la condivisione e il successivo inoltro alla Commissione europea a mezzo della Rappresentanza italiana presso l’Unione Europea, hanno sempre avuto un carattere formale. E come tali abbiamo gestito tutte le richieste di chiarimento pervenute dalla Commissione relativamente a modifiche o integrazioni sul Progetto. L’importanza del tema dei trasporti e del diritto alla mobilità per i sardi non può essere derubricato a “discussione informale”, tutto ciò sarebbe profondamente ingiusto oltreché offensivo per la Sardegna”.

A sottolinearlo è stato il presidente della Regione Christian Solinas in risposta ad lacune presunte affermazioni da parte di “fonti della Commissione Europea” sul nuovo bando per la continuità territoriale aerea da e per l’Isola.

“Ci aspettiamo adesso una immediata presa di distanza ferma e autorevole rispetto a queste parole che – conclude il Governatore – in un momento così delicato, possono danneggiare in maniera irreparabile il Progetto”.