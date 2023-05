Meloni: "Spero che Michela Murgia veda il giorno in cui non sarò più premier"

"Voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei, ha detto Meloni. Salvini: "Mi auguro di ricevere sue critiche ancora per molto tempo"

Di: Alessandra Leo

La scrittrice sarda ha infatti un tumore al rene al quarto stadio e ha affermato che le mancano pochi mesi da vivere.

La

premier le ha

su Facebook

un post di