Amministrative: Calenda ad Ancona con Simonella, 'siamo al tuo fianco'

"Dobbiamo avere cura di scegliere le persone giuste e di investire su ciò che realmente è importante"

Di: Adnkronos

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Non esiste un destino individuale separato da quello di una comunità. Perchè questo accada però dobbiamo avere cura di scegliere le persone giuste e di investire su ciò che realmente è importante, che non è ciò che ti viene in tasca domani mattina ma quello che ti viene in tasca quando stai male o quando tuo figlio deve avere un’istruzione. Questo è quello che proviamo a fare in Italia e anche ad Ancona. Al fianco di amministratori attenti come Tommaso Fagioli, a tutta la nostra squadra e alla candidata a sindaco Ida Simonella".

Così Carlo Calenda su twitter oggi ad un'iniziativa elettorale ad Ancona.