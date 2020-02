Enti Locali. Sanna: “Una riforma vicina ai cittadini”

L’Assessore regionale agli Enti locali: “Migliorare la conoscenza dei reali problemi dei territori”

Di: Antonio Caria

“Volendo realizzare una riforma degli enti locali vicina ai cittadini sardi, ritengo sia necessario ascoltarli e condividere con loro idee e progetti. Perciò, ho accolto con favore la proposta di questo incontro, durante il quale sono emersi alcuni suggerimenti interessanti”.

Lo ha sottolineato l’Assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, dopo aver incontrato una delegazione di cittadini in rappresentanza dei comitati degli abitanti di Bacu Abis, Cortoghiana e Is Gannaus, frazioni di Carbonia.

“È fondamentale ascoltare i cittadini anche delle zone periferiche, come frazioni o borghi, che vivono quotidianamente problemi specifici di quei territori – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas -. Possono arrivare suggerimenti utili per realizzare una buona amministrazione di quelle zone distanti dai centri urbani, dove sovente non si riesce ad intervenire in tempi brevi ed accettabili per i cittadini”.

“Nei prossimi giorni – ha concluso Sanna –, questi comitati mi consegneranno un documento maggiormente articolato con le loro proposte. Un tipo di confronto che potrebbe essere seguito anche da altri, così da migliorare la conoscenza dei reali problemi dei territori”.