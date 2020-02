Continuità territoriale. Solinas: “La Sardegna chiede certezze in tempi brevi”

Il Governatore: “In corso il dialogo con la Commissione Europea”

Di: Antonio Caria

“La Regione ha chiarito tutti gli aspetti relativi ai documenti e alle integrazioni richieste dalla Commissione nel corso delle interlocuzioni avvenute nelle settimane scorse relative al progetto della nuova continuità. Rimaniamo adesso in attesa di un aggiornamento della riunione odierna, in tempi brevissimi, per chiudere definitivamente la partita e dare operatività al progetto”.

Sono queste le parole del presidente della Regione Christian Solinas dopo l’esito dell’incontro tecnico tra la Commissione europea, il Governo e la Regione che si è appena concluso a Roma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’incontro in videoconferenza con Bruxelles hanno partecipato anche i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e del Dipartimento delle Politiche Europee - Ufficio di coordinamento in materia degli aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Attendiamo – conclude il Governatore – ora una risposta definitiva da Bruxelles per consentire al ministro l'adozione dei nuovi decreti e restituire certezze ai sardi e agli operatori su frequenze dei collegamenti, rotte e tariffe”.