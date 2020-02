“No al caro traghetti”: il Consiglio regionale approva una mozione unitaria

Pais: “Tutti uniti per affrontare i problemi della Sardegna”

Di: Antonio Caria

“L’incontro di oggi tra il Consiglio regionale, il Sottosegretario Calvisi, i Deputati e i Senatori sardi e i rappresentanti di Cal e dell’Anci è solo il primo passo verso un confronto continuo tra l’Assemblea regionale, la Giunta e i vari livelli interistituzionali. Solo interagendo potremo affrontare al meglio i problemi della Sardegna”.

A pronunciare queste parole è stato il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, dopo l’approvazione della mozione unitaria per dire no al caro traghetti.

“Il Consiglio regionale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione – ha aggiunto Pais – ha dato il via libera al provvedimento che impegna il Presidente della Regione ad avviare tutte le azioni presso il Governo nazionale e la Commissione europea per scongiurare l’aumento dei costi dei trasporti che, oltre ad aumentare il nostro isolamento, creerebbe gravissimi danni al commercio e al turismo”.

“Tutti uniti – ha ribadito – sia nella fase in cui si discutono le possibili soluzioni, che nella fase in cui si elaborano le strategie più idonee, per raggiungere gli obiettivi. Basta ai circuiti chiusi e alle azioni intraprese singolarmente che, se non supportate, potrebbero rivelarsi sterili o poco efficaci”.

“Dobbiamo procedere compatti – ha concluso Pais – perché si modifichi al più presto la legge elettorale per il Parlamento europeo che prevede un’unica circoscrizione elettorale Sicilia – Sardegna che penalizza la nostra isola”.