Oppi replica alla Manca : “Nessun atteggiamento sessista”

Il leader dell’Udc replica alle accuse della Consigliera pentastellata

Di: Ansa

“Respingo l'accusa di aver avuto un atteggiamento sessista, priva di ogni fondamento, e quanto mai lontana dalla mia forma mentis”. Lo scrive in una nota il leader dell'Udc Giorgio Oppi, replicando alla consigliera del M5s Desirè Manca che su Facebook ha raccontato di aver subito "una violenza sessista, misogina e volgare" in occasione dell'occupazione delle commissioni per la questione continuità aerea.

“Si è trattato di una discussione di carattere politico - aggiunge - sicuramente animata e non certo di natura personale, come invece sostiene la collega alla quale ho evidenziato che, costantemente, disattende le norme del regolamento consiliare". Quindi, "non posso non evidenziare che Desirè Manca mente sapendo di mentire". Infine, "quanto accaduto ieri credo sia stato determinato da un atteggiamento di comune responsabilità”.