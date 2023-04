Bufera su Pais, nuovo coordinatore Lega. M5s: "Via da presidenza del Consiglio"

La risposta: "I due ruoli non sono incompatibili. Continuerò a essere garante delle istituzioni"

Di: Redazione Sardegna Live

E' bufera in Consiglio regionale dopo la nomina del presidente dell'assemblea, Michele Pais, a coordinatore della Lega in Sardegna. L'incarico è stato ufficializzata ieri dallo stesso Matteo Salvini.

Per il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, però, i due incarichi sarebbero incompatibili tra loro. Secondo il gruppo consiliare dem il fatto "evidenzia, ancora una volta, lo scarso rispetto di questo partito per ruoli istituzionali particolarmente delicati, quale appunto quello di presidente del Consiglio, certamente incompatibile nel ruolo di garante super partes di tutte le componenti e funzioni del Consiglio, con quello di coordinatore di un partito politico".

"È la prima volta che accade una cosa del genere dalla nascita dell'autonomia. Crediamo che sarebbe corretto ed opportuno che il Presidente Pais scegliesse quale dei due ruoli intende esercitare nel rispetto delle regole democratiche e del corretto funzionamento del Consiglio oltre che del pieno riconoscimento del ruolo", dicono ancora gli esponenti del Pd.

Duro l'attacco del M5s, i cui consiglieri chiedono le dimissioni di Pais dalla presidenza del Consiglio regionale sardo. "Come si può essere la voce super partes dell'intero Consiglio regionale della Sardegna e allo stesso tempo il coordinatore regionale di un partito? Con la nomina di Michele Pais a nuovo coordinatore della Lega in Sardegna si è perso totalmente il senso delle istituzioni democratiche, e svilito la figura giuridica autonoma di presidente del Consiglio regionale, un organo super partes che tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali", osserva l'esponente pentastellata Desirè Manca.

"Sarà difficile, quasi impossibile distinguere i ruoli. C'è una grande differenza tra essere ministro o assessore, ovvero nell'essere espressione di una maggioranza politica ed essere rappresentante della più alta istituzione regionale, rappresentante di tutti i sardi. Il presidente Pais - conclude Manca - non avrebbe dovuto accettare questa carica, sono i sardi a chiederglielo, si dimetta".

La replica di Michele Pais è arrivata a stretto giro: "La mia nomina a coordinatore regionale della Lega non è incompatibile con quella di presidente del Consiglio regionale. Chi sostiene il contrario è in mala fede e dimentica che bisogna saper distinguere il ruolo istituzionale da quello politico. Ruoli che, da quando è cominciata questa legislatura, ho sempre voluto nettamente separare essendo ben consapevole del mio ruolo super partes".

"Il mio ruolo di garante delle istituzioni democratiche non sarà nemmeno scalfito - aggiunge il numero uno del Carroccio nell'Isola -. Mi piacerebbe che si usasse nei miei confronti, da parte delle opposizioni, lo stesso atteggiamento di plauso avuto per la nomina del segretario regionale del Pd, che nonostante ricopra la carica di vicepresidente del Consiglio regionale riesce in maniera eccellente a distinguere i ruoli e a lavorare per il bene della nostra terra".