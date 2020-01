Ponte di Oloè. Mula (Psd’Az): “Mai più vicende del genere”

Il Consigliere regionale: “Riaperto dopo 7 anni di ritardi”

Di: Antonio Caria

Una notizia che non può che rendere felici le comunità di Dorgali e Oliena: oggi è stato infatti riaperto il Ponte di Oloè, chiuso dal 2013 dopo l’alluvione che colpì la zona.

Sulla riapertura è voluto intervenire il Consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione, Franco Mula che ha auspicato che “Vicende del genere non si ripetano in futuro”.

“La vicenda di Oloè – aggiunge – certifica il fallimento della politica che in questi lunghi anni non ha trovato soluzioni immediate. Questa maggioranza regionale con la Giunta e il suo Presidente, in questi pochi mesi di governo, ha cercato di fare tutto il possibile per alleviare i disagi arrecati alle popolazioni colpite. Presenziare e fare passerelle non rientra nel modo di intendere la politica del fare, che contraddistingue questa maggioranza regionale e il suo Presidente”.