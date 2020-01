Continuità aerea. Le opposizioni in Commissione trasporti: “Giunta regionale ancora assente”

Orrù (Progressisti): “Sembra non essere un loro problema”

Di: Antonio Caria

Ancora il caso continuità aerea ad animare il dibattito all’interno del Consiglio regionale. Dopo l’occupazione dell’aula dei giorni scorsi da parte dell’opposizione, ora è la minoranza in Commissione trasporti ad accendere la miccia. I Consiglieri, infatti, hanno preso carta e penna e hanno scritto al Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, per chiedere delucidazioni sulla mancata convocazione straordinaria sul tema della continuità territoriale.

Gli esponenti dell'opposizione denunciano in particolare “L'inapplicazione del Regolamento interno del Consiglio, sulla cui corretta applicazione dovrebbe vigilare il Presidente della massima Assemblea”.

“Due settimane fa abbiamo chiesto di convocare una riunione straordinaria del parlamentino per affrontare le problematiche relative al trasporto aereo isolano e intervenire urgentemente affinché il sistema di continuità territoriale non imploda, mettendo in crisi la mobilità dei cittadini sardi – ha dichiarato la Consigliera regionale dei Progressisti, Maria Laura Orrù -. Il Regolamento consiliare impone al Presidente della Commissione di dare seguito entro 10 giorni alla richiesta formulata da 4 consiglieri regionali. Invece per domani la Commissione Trasporti è stata convocata dalla maggioranza per discutere di altri argomenti, derubricando il tema del trasporto aereo a semplice istanza dei gruppi di opposizione, come se l'imminente blocco della continuità territoriale non fosse anche un loro problema.”

“Stiamo ancora aspettando di sapere le motivazioni della violazione del Regolamento consiliare da parte dei Presidenti del Consiglio regionale e della Commissione Trasporti – ha aggiunto – perché se non è certo un mistero che il Presidente della Regione e la sua Giunta stiano facendo di tutto per sottrarsi al confronto sul caos aerei, la mancata applicazione del Regolamento crea un grave precedente che potrebbe pregiudicare il rispetto delle più elementari regolare democratiche alla base del funzionamento del Consiglio regionale”.