La Maddalena. Ceduti al comune 78 ex alloggi militari

Solinas: “Sbloccata una situazione che si trascinava da anni”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo sbloccato una situazione che si trascinava da anni consegnando di fatto le case a decine di famiglie e restituendo a La Maddalena un importante patrimonio edilizio e abitativo con un intervento che si inquadra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’isola”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo il definitivo trasferimento al Comune di La Maddalena di 78 ex alloggi della Marina militare che potranno essere definitivamente acquisiti dai cittadini che li occupavano legittimamente da anni.

Un percorso iniziato nel 2004 dismissione delle aree militari nell’isola, con il trasferimento dal ministero della Difesa alla Regione di 155 alloggi a Giotto, Vaticano, Ex Artiglieria e Colombaia, Camiciotto, Guardia Vecchia e Ospedaletto. Per gli altri 77 sarà necessario attendere il mese di aprile per il parere della Soprintendenza.

“È il segnale preciso – ha aggiunto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna – dell’attenzione che questa Giunta ha sempre riservato e riserva costantemente alle proprie comunità puntando a coniugare valorizzazione delle risorse e sviluppo del territorio”.