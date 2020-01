“Manca il servizio antincendio in alcuni presidi ospedalieri”, Cocco (LeU Sardigna) interroga la Regione

Il Consigliere regionale: “Estenderlo a tutte le strutture regionali”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, il Capogruppo di Liberi e Uguali Sardigna in Consiglio regionale Daniele Cocco, ha presentato un’interrogazione al Governatore Christian Solinas e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu, sull'esclusione di alcuni Presidi Ospedalieri regionali dal servizio antincendio.

“La sicurezza antincendio nei presidi ospedalieri della regione rappresenta una componente importantissima del sistema ospedaliero la cui mancanza, o parziale applicazione, compromette – dichiara Cocco – la capacità di un presidio sanitario di fornire un’adeguata assistenza medica con immaginabili gravi conseguenze nel caso che si verifichino guasti o incendi di apparecchiature e impianti. Ritengo indispensabile che il servizio di vigilanza antincendio venga esteso a tutte le strutture regionali garantendo inoltre le necessarie risorse per la formazione del personale da impiegare” ed aggiunge “attualmente vi sono solo 16 strutture in cui è stato attivato con estrema urgenza il servizio aggiuntivo di sorveglianza attiva antincendio – per le quali sono in fase di espletamento da parte di ATS le procedure di affidamento del nuovo servizio - mentre per i restanti Presidi Ospedalieri sardi e in quasi tutti i poliambulatori territoriali dell’ATS manca completamente”.

Il Consigliere regionale chiede di “Conoscere quali siano i criteri che hanno determinato la scelta dei Presidi Ospedalieri a cui è stato esteso il servizio antincendio e quali azioni intendano adottare, o far adottare, al fine di sanare questa palese disparità di trattamento creatasi tra le diverse strutture regionali e garantire anche presidi attualmente esclusi il medesimo servizio antincendio”.