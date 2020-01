Stop alla Quattro Corsie. Ad Alghero il coro unanime della Politica: “Fondamentale per tutta la Sardegna”

Ieri mattina il Consiglio comunale aperto. IL VIDEO INTEGRALE

Di: Redazione Sardegna Live





DOCUMENTO UNITARIO STRADA 4 CORSIE SS 291 “della Nurra”-TRATTO ALGHERO-SASSARI

In data 25 gennaio 2020, presso il Teatro Civico di Alghero, si sono riuniti i Sindaci e, in forma aperta, i Consigli Comunali di Alghero, Sassari, Porto Torres, Castelsardo, Valledoria, Sorso, Sennori, Stintino, Olmedo, Putifigari, Uri e Villanova Monteleone, Bosa unitamente ai rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e del Consiglio Regionale della Sardegna, ai Parlamentari del territorio, al rappresentante della Provincia di Sassari, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e di Categoria al fine di condividere e convenire quanto segue.

Il completamento della strada a 4 corsie SS291 “della Nurra”- lotto 1 e lotto 4- che da Sassari conduce ad Alghero e all’aeroporto del Nor-Ovest dell’isola, è di importanza strategica per le aspettative di mobilità interna dei sardi e per le prospettive di crescita dell’intero territorio, che ha concrete possibilità di sviluppo economico e sociale, finalizzato al superamento delle persistenti condizioni di isolamento, solo con una reale connessione soprattutto infrastrutturale, fra le coste e l’interno dell’isola. La realizzazione dell’ultimo tratto della 4 corsie oltreché costituire il naturale completamento di un’opera che, sebbene suddivisa in lotti, ha una sua unitarietà progettuale e funzionale, è, quindi, fondamentale non solo per i territori del nord-ovest ma per tutta la Sardegna, collegando la costa nord-occidentale con quella orientale e quindi con Olbia e l’aeroporto Costa Smeralda, ed integrandosi coerentemente con gli altri assi viari regionali che conducono al centro ed al sud dell’isola. I Parlamentari sardi del territorio, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari, i Comuni del territorio della Provincia di Sassari, le Organizzazioni Sindacali e le Organizzazioni di Categoria sono uniti nel richiedere che l’opera venga completata nella sua interezza a 4 corsie. Un obbiettivo per il quale oggi viene espressa una forte volontà unitaria di tutto il territorio in tutte le sue componenti politiche, sindacali, economiche e sociali.