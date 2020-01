Continuità territoriale: ecco cosa è successo oggi in aula. Oppi: “Bisogna che tutti quanti mettessero il culo sulla sedia”

Annullato il dibattito: gli interventi dei Consiglieri. VIDEO

Di: Redazione Sardegna Live

L’assenza in Consiglio regionale del presidente Christian Solinas e l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, impegnati a Roma e Bruxelles, come già si sapeva, ha scatenato l’ira dei consiglieri di opposizione.

Oggi, in seduta straordinaria, in Aula si sarebbe dovuta discutere la mozione del centrosinistra “sulla prossima scadenza del regime di continuità territoriale aerea, sull'impossibilità di prenotare biglietti aerei nei voli di linea in partenza dal 17 aprile 2020 nelle rotte soggette a oneri di servizio pubblico da e verso gli scali isolani e sugli obiettivi di legislatura in tema di trasporto aereo e diritto alla mobilità, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento”.

Nel corso della mattinata il centrodestra ha chiesto di poter rinviare il dibattito al 4 febbraio, mentre l’opposizione per rimarcare il proprio dissenso ha occupato l’aula.

Ecco tutti gli interventi:

La proposta del centrodestra è stata poi approvata dall'Assemblea: la data scelta è proprio il 4 febbraio.

Nel video in basso l'intervento della consigliera Desirè Manca (M5S)