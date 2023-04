Salvini: "Sui migranti Italia lasciata sola"

"Da soli non possiamo affrontare un fenomeno enorme come questo"

Di: Redazione Sardegna Live

Matteo Salvini, dopo l’intervento di Mattarella in merito all'emergenza migranti (leggi qui), ha precisato: "Alcuni egoismi lasciano l’Italia totalmente da sola e da soli non possiamo affrontare un fenomeno enorme come questo".

"Mi auguro che fra Bruxelles, Berlino e Parigi si passi dalle parole ai fatti", ha aggiunto il leader della Lega parlando ai giornalisti: "Me lo auguro perché l’Italia è lasciata da sola. Le frontiere italiane sono frontiere europee, non può l’Italia da sola farsi carico di mezzo mondo, è evidente".