Berlusconi presenta la candidata di centrodestra: “Non me l'ha mai data". IL VIDEO

Regionali 2020

Di: Redazione Sardegna Live

“Alla mia sinistra c’è una signora che conosco da 26 anni, non me l’ha mai data”. Così Silvio Berlusconi a Tropea presenta la candidata di centrodestra Jole Santelli, in vista delle Regionali in Calabria.



IL COMMENTO. Sui social, la parlamentare algherese Paola Deiana condivide il video e commenta: "È forse strano per una donna fare politica senza essere passata per le grinfie del proprio capo politico?"