Terzo polo: Renzi, 'ho fatto di tutto per evitare il patatrac, il responsabile dovrebbe scusarsi'

Il leader di Italia Viva chiede scusa "per l’indecoroso spettacolo di questa settimana"

Di: Adnkronos

Roma, 15 apr (Adnkronos) - Una enews "per chiedere scusa a tutti gli amici che credono nel riformismo e nel Terzo Polo per l’indecoroso spettacolo di questa settimana. Ho fatto di tutto per evitare di giungere a questo epilogo. Ci ho creduto ma non ci sono riuscito". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Penso che chi ha avuto responsabilità in questo fallimento debba chiedere scusa. E io lo faccio - per la mia quota parte - con la consapevolezza che ho fatto di tutto fino all’ultimo per evitare il patatrac. Questo è il mio appello di giovedì mattina. Questo era il documento proposto da IV per evitare la rottura. Non è bastato", aggiunge il leader di Iv.