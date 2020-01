Di Maio si dimette da capo politico del M5S. Alle 17 l'annuncio ufficiale

La notizia è stata anticipata agli esponenti del Governo.

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncerà le sue dimissioni da capo politico del Movimento.

“Alle 17:00 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi. Vi aspetto”, ha scritto sulla propria pagina Facebook.

L’annuncio formale è dunque previsto alle 17.

Fino agli Stati generali, in programma a marzo, la reggenza del M5s sarà assunta da Vito Crimi, per statuto, in quanto componente più anziano del comitato di garanzia.