Il Presidente del Consiglio Conte visita l’Algeria. Deidda (Fdi): “In Sardegna continuano gli sbarchi di immigrati”

Il deputato sardo: “Immagino che non si sia ricordato di mettere in agenda questo problema”

Di: Antonio Caria

“Nel giorno che il Presidente del Consiglio Conte visita l'Algeria, in Sardegna continuano a sbarcare immigrati algerini, facendo salire il numero di arrivi di questo primo mese del 2020”.

A sottolinearlo è il deputato sardo e capogruppo in commissione difesa della Camera, Salvatore Deidda, dopo l’ennesimo sbarco di migranti sulle coste dell’isola.

“Non trovando traccia nelle agenzie e nelle dichiarazioni – aggiunge Deidda – immagino che non si sia ricordato di mettere in agenda questo problema che non riguarda la Sardegna ma anche l'Italia e la stessa Algeria, riguarda la sicurezza, visto che è stato arrestato un latitante che doveva scontare una pena nel carcere di Bologna, arrestati nelle ultime 48 ore per violenze e rapine”.

“Aspettiamo – conclude – con curiosità il giorno che sarà calendarizzata l'Interpellanza urgente che il gruppo Fdi ha presentato ore sapere come il Governo intende affrontare l'argomento. Sia il Ministro Di Maio sia Conte sono stati in Algeria e hanno ignorato la Sardegna”.