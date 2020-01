Approvata la delibera sulla regionalizzazione della motorizzazione civile

Todde e Giagoni (Lega) «Grande soddisfazione per aver trasformato le parole in aula in realtà»

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta regionale guidata da Christian Solinas ha approvato la delibera che da mandato alla Direzione generale dei trasporti di predisporre uno schema di decreto legislativo recante il trasferimento delle funzioni in materia di motorizzazione civile, così come avviene nelle altre regioni e province a Statuto speciale.

Già da qualche mese si fa sempre più pressante la richiesta di trasferire le competenze della motorizzazione dallo Stato direttamente in capo alla Regione. Una necessità improrogabile a causa dei gravi disservizi che si sono registrati nelle varie sedi, con scotto pagato dagli utenti, precipitati nel caos a causa di una gravissima carenza di organico cui il governo centrale non è stato in grado di porre rimedio.

«Le parole spese in aula, circa il nostro impegno nel non lasciar cadere nel dimenticatoio la questione come avvenuto in passato, si sono trasformate in realtà», ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde (Lega). «Sin da subito – ha proseguito Todde - ci siamo mostrati sensibili sull’argomento e desiderosi di trovare una soluzione avviando interlocuzioni dirette con il Ministero, impegnandoci a richiedere il trasferimento non solo delle competenze ma anche delle risorse».



Dario Giagoni, capogruppo Lega ha commentato con positività la notizia: «Si tratta di un atto importante in grado di rendere efficace un sistema che ha subito spesso un blocco del servizio al cittadino, mostrando inefficienze tali da comportate non solo ovvi disagi per gli utenti ma anche aggravi fiscali per gli autotrasportatori. Una situazione protrattasi nel tempo a causa della mancanza di attenzione e programmazione ad opera del governo nazionale. La regionalizzazione consentirà in primis il potenziamento degli uffici e sarà in grado anche di garantire l’intervento tempestivo dell’organismo regionale qualora si presentino situazioni di emergenza o disagio».