Sassari-Alghero, no al completamento della quattro corsie. Fdi Audax: “Un’altra occasione mancata”

Il circolo sassarese: “Il rischio è che si trasformi in un’eterna incompiuta”

Di: Antonio Caria

“Altro stop, questa volta da parte del Ministero per i Beni Culturali, per il completamento della 4 corsie Sassari Alghero, a dimostrazione che da parte del governo rosso-giallo, niente è stato fatto per trovare una soluzione immediata e definitiva, ma anzi aumentano le distanze fra i vari ministeri preposti a dare le risposte necessarie”.

Lo sottolineano, in una nota, gli esponenti del circolo territoriale Sassari “Audax” di Fratelli d’Italia che aggiungono: “Eppure non più di qualche mese fa, da parte di alcuni deputati che facevano parte della maggioranza del Conte 1 così come del Conte bis, era stato annunciata l'imminente sblocco e la risoluzione della situazione”.

“Ora – sottolineano –, nonostante il parere favorevole da parte della Regione Sardegna e dei Lavori Pubblici, una nuova battuta d'arresto e un’altra occasione mancata, con il serio rischio di trasformarsi in un’eterna incompiuta, per la realizzazione di un' arteria importante per tutti i collegamenti, ad esempio per l'aeroporto, ma fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio”.

“Dopo il caro traghetti che sta mettendo a rischio il trasporto delle merci da e per la Sardegna, il problema della continuità territoriale non ancora risolto, che vede tanti sardi e sassaresi costretti a rinunciare al diritto alla mobilità e ora il blocco della Sassari Alghero, Fratelli d'Italia Sassari Audax, – concludono – si unisce al coro di protesta di tanti cittadini e delle istituzioni locali, a rappresentare la voglia di far ritornare Sassari e il suo territorio, anche attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture, il volano dell'economia di tutto il nordovest dell’isola”.