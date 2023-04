Elezioni Friuli Venezia Giulia, Salvini esulta: "Terza vittoria"

Il governatore uscente Massimiliano Fedriga confermato alla guida della Regione

Di: Adnkronos

A spoglio ancora in corso, quando i primi dati del Viminale sulle elezioni in Friuli Venezia Giulia danno il candidato del centrodestra e governatore uscente Massimiliano Fedriga in vantaggio netto sugli sfidanti, arriva l'esultanza sui social del leader della Lega Matteo Salvini. "E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia", scrive il numero uno del Carroccio, postando una foto in compagnia di Fedriga.

"Con le elezioni i cittadini sono chiamati anche a giudicare l’amministratore; l’operato di Max Fedriga non solo ha superato la prova ma è stato anche premiato. Mi congratulo vivamente con lui per il grande risultato che si sta ormai delineando, anticipando la meritatissima riconferma. Non c’era dubbio che la grande maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia esprimessero gradimento per il suo programma, per il lavoro svolto fino a oggi, per la sua voglia di fare, per la sua serietà e per la usa coerenza". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta la vittoria che si sta profilando per il candidato del centrodestra.

“Con l’amico Fedriga condivido la visione dell’importante ruolo delle Regioni che siamo stati chiamati a rappresentare e abbiamo portato avanti importanti progetti rilevanti come il recente protocollo che pone le basi per la realizzazione di un efficace sistema logistico nel Nord-Est, macro area di cui le nostre regioni sono componente fondamentale - prosegue Zaia - Ma sono certo che, con la sua riconferma alla guida di una realtà regionale che già dispone di statuto speciale, continueremo ad avere un alleato formidabile nel percorso verso la realizzazione dell’autonomia di cui conosce in prima persona la forza propulsiva verso quel futuro che io immagino un nuovo rinascimento”.

“Sono certo che le occasioni per proseguire ad impegnarci insieme non mancheranno - conclude il governatore veneto - Rinnovo le mie felicitazioni a lui e alla sua squadra, augurando da subito buon lavoro”.