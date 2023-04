Pd, Schlein commissaria il partito in Campania

Il provvedimento dopo il numero di tessere "gonfiato" in vista delle primarie

Di: Redazione Sardegna Live

Il caso era scoppiato a febbraio con lo stop ai congressi di circolo per i casi del numero di tessere ‘gonfiato’ in Campania in vista delle primarie. In particolare, Stefano Bonaccini aveva denunciato i sospetti sui tesseramenti a Caserta e proprio in quella provincia, il 7 febbraio il Nazareno, aveva annunciato la verifica e l’annullamento di 4.681 tessere. La stessa Schlein, prima di diventare segretaria, aveva attaccato i cosiddetti "signori delle tessere" chiedendo trasparenza.

Oggi si è registrata la resa dei conti con il commissariamento del partito in Campania e a Caserta. Il provvedimento, si legge sui canali dem "A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di Commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del Pd regionale della Campania".

Nella nota diffusa dal Pd si legge che "le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia".

"Non voglio più vedere capibastone - ha dichiarato la neosegretaria del partito -, persone che si sentono padrone delle tessere e bisogna essere coerenti con quello che si dice".