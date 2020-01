Malati oncologici sardi. Cuccu (M5S): “Hanno diritto a una sanità efficiente”

La Consigliera regionale: “Situazione scandalosa e non più accettabile”

Di: Antonio Caria

“Il governo della Regione brancola nel buio anche nel settore oncologico. Leggendo le decine di articoli che ogni giorno riempiono i quotidiani, è sempre più chiaro che si continua a potenziare la sanità "privata" a discapito di quella pubblica, ormai in fase di abbandono”.

È questa l’ennesima denuncia lanciata in tema di sanità dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che accusa l’Assessora regionale alla Sanità, Mario Nieddu, di “Non aver ancora razionalizzato le risorse umane dell'Azienda Ospedaliera Brotzu e garantito un’assistenza sanitaria di alto livello, come dovrebbe prevedere la riforma sanitaria regionale”.

“Nessuna risposta ai numerosi atti finora presentati in Consiglio Regionale – queste le parole della Cuccu – ulteriore conferma di quanto si continui a procedere prescindendo dalle reali esigenze dei territori”.

“In questi mesi – aggiunge –, in cui ho lavorato in maniera continuativa portando avanti le esigenze dei cittadini sardi, ho personalmente denunciato le problematiche in cui versa anche l'ospedale oncologico Businco. Tanti i pazienti costretti a un calvario, soprattutto nei giorni in cui devono sottoporsi alla chemioterapia: carenza di personale e sovraffollamento sono le maggiori criticità che costringono ad interminabili ore di attesa, ulteriormente incrementate in questi giorni, al termine delle festività natalizie”.

"È scandaloso e non più accettabile – conclude – che si ritardi l'erogazione di prestazioni sanitarie salva vita a pazienti già tanto defedati. Noi non resteremo in silenzio, non abbandoneremo nessun cittadino sardo, tantomeno un malato in attesa di cure, che soffre e che andrebbe accudito con attenzione e rispetto”.