La Procura di Nuoro dà il via libera alla riapertura del ponte di Oloè. Solinas: “Massimo impegno da parte della Regione”

Frongia: “Restituiamo finalmente fiducia e ottimismo alle Comunità”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo messo tutto il nostro impegno per restituire alle comunità un’infrastruttura fondamentale per il territorio e per accelerare il completamento dei lavori e garantire la massima sicurezza. La Regione ha lavorato intensamente per mettere a punto tutti gli adempimenti tecnici, in sintonia con le altre Autorità, dando tutti i chiarimenti possibili e confidando in una rapida riapertura”.

A dichiararlo è stato il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo il parere favorevole arrivato dalla Procura della Repubblica di Nuoro al dissequestro del ponte di Oloè. Il dissequestro era era stato chiesto dall'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza. Il ponte, posizionato sulla strada Provinciale Oliena-Dorgali, era crollato dopo l’alluvione del 2103.

“In attesa del dissequestro – ha aggiunto – abbiamo comunque provveduto a trovare con urgenza una soluzione alternativa per ridurre i disagi alle popolazioni con un ponte provvisorio in grado di assicurare i collegamenti”.

“Abbiamo lavorato instancabilmente senza mai perdere di vista le necessità dei territori e l’urgenza di restituire un collegamento sicuro alle comunità – ha sottolineato l’Assessore dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia -. Al dialogo costante con le amministrazioni è seguito un impegno straordinario da parte dell’Assessorato che rappresento, teso a trovare finalmente una soluzione. In attesa che vengano espletate le procedure per la riapertura, insieme al ponte restituiamo finalmente fiducia e ottimismo alle Comunità”.