Cup di Tortolì. Corrias (Pd): “Basta disagi”

Il Consigliere regionale: “Riportare a livelli decorosi gli uffici per il pubblico”

Di: Antonio Caria

“La situazione del CUP di Tortolì soffre di troppi disagi: file lunghissime che vengono smaltite dopo molte ore; utenti costretti a stare in piedi nella lunga attesa a causa dei pochi posti a sedere; personale insufficiente a soddisfare le richieste e a garantire un servizio pubblico efficiente. Occorre intervenire immediatamente per riportare a livelli decorosi gli uffici per il pubblico”.

Lo sottolinea il Consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, che aggiunge: “Dopo aver rilevato personalmente la disorganizzazione segnalata da più parti, ho appreso che sono in corso le procedure concorsuali per implementare l’organico della ASSL con nuove figure di amministrativi, ma i tempi per la conclusione dell’iter e le conseguenti assunzioni richiedono tempi lunghi che non è possibile definire al momento. La Giunta regionale è operativa da ormai quasi un anno.

“L’alibi che rimanda le responsabilità alla precedente Legislatura non è più spendibile, poiché il problema delle interminabili liste d’attesa per le prestazioni sanitarie e l’inefficienza degli uffici per il pubblico a causa principalmente della carenza di personale è stato da subito sotto gli occhi del nuovo organo di Governo, per cui non si comprende come mai, nonostante i numerosi proclami di riforma della sanità, non sia stato ancora fatto nulla per risolvere le difficoltà che stanno alla base del sistema”, ha concluso.