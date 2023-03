Ucraina: Meloni, 'insieme per affrontare minacce e sfide senza precedenti'

Il Summit for democracy rappresenta "una grande opportunità per lavorare insieme contro le sfide che la brutale aggressione della Russia all'Ucraina ci ha posto davanti", ha dichiarato Giorgia Meloni

Di: Adnkronos

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il Summit for democracy rappresenta "una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti e le nuove minaccie che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all'Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videoconferenza.