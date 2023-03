Terzo Polo. Calenda: "Renzi? Non vuole avere ruoli formali direttivi"

"Nel Terzo Polo Renzi non correrà per la leadership"

Di: Adnkronos

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Nel Terzo Polo Renzi non è negli organi, non correrà per la leadership e ha spiegato di aver fatto un passo indietro da questo attività. Non vuole avere ruoli formali direttivi, lo ha detto lui". Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio 1. Quanto al nome del nuovo partito, Calenda spiega che ancora non si è definito, "è un processo lungo".