Migranti: Bonelli a Meloni, 'su Cutro avete omesso notizie al Parlamento, perchè?'

Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, rivolgendosi alla premier Giorgia Melon

Di: Adnkronos

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Perché avete omesso di dare notizie sul naufragio al Parlamento italiano? Perchè la posizione del governo è sempre stata di sostenere che in quella barca non c'erano migranti, mentre invece lo si sapeva da un informazione della Guardia di finanza? Perchè non avete comunicato questo aspetto al Parlamento? Inermi lo siete stati, dovete spiegare". Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni nel corso de dibattito in vista del Consiglio Ue parlando del naufragio di Cutro.