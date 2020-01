Policlinico sassarese. Nieddu: “Mantenuti gli impegni, ora rilanciare la struttura”

Via libera della Giunta alla delibera per il tetto di spesa

Di: Antonio Caria

Una vicenda, quella del policlinico di Sassari, che aveva tenuto banco per molti mesi. Da fallimento, dichiarato quasi un anno fa, all’acquisto all’asta della nuova struttura nel mese di luglio, per poi arrivare alla conclusione delle procedure per l’accredimento.

Ora si aggiunge un altro tassello: nel corso dell’ultima seduta, la Giunta regionale ha fissato, con una delibera, il tetto di spesa per il presidio sassarese “in misura pari – si legge – a quello assegnato alla struttura per l’anno 2018 sulla base del Piano di acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera”.

“Appena sei mesi fa – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu – l’intervento d'urgenza della Regione per salvare i lavoratori del Policlinico sassarese, per non disperdere le importanti professionalità presenti e consentire il rilancio della struttura nel più breve tempo possibile. Abbiamo mantenuto gli impegni e oggi aggiungiamo un nuovo tassello che consentirà la ripresa dell’erogazione dei servizi sanitari nel Nord Sardegna”.

Tra le novità, l’introduzione dalle soglie minime per le prestazioni di ricovero di ortopedia, chirurgia generale, medicina generale e lungodegenza, che vincolano i meccanismi di compensazione economica ai risultati.

“I nuovi meccanismi – ha aggiunto Nieddu – consentiranno di rendere più efficiente la spesa per l’acquisto di prestazioni per cui è richiesto un aumento dei volumi di attività, dando più valore agli stessi presidi del completamento privato del nostro sistema sanitario che potranno così contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nei Lea, i Livelli essenziali d’assistenza”.