Oloè, ecco il ponte in acciaio. Solinas: “Soluzione alternativa per limitare i disagi”

Frongia: “In questi mesi non è mai mancato il sostegno della Regione”

Di: Antonio Caria

Un ponte militare in acciaio speciale reticolare e con impalcato di usura ecologico in legno, con un traffico veicolare non superiore alle trenta tonnellate e con un’unica corsia

Saranno queste le caratteristiche del ponte che sarà realizzato in località Pappalope come “Soluzione alternativa” in attesa che venga definitivamente rirpistinato il ponte di Oloè o della realizzazione di una nuova struttura.

“La Giunta interviene per affrontare condizioni di eccezionalità e urgenza che non possono più essere ignorate. In attesa di una nuova infrastruttura, mettiamo in atto una soluzione alternativa in grado, nell’immediato, di dare risposte alle Comunità” ha dichiarato il Governatore Christian Solinas dopo il via libera della Giunta alla realizzazione del ponte provvisorio.

“In attesa che il ponte torni ad essere un collegamento sicuro – ha aggiunto il Presidente – abbiamo tenuto fede agli impegni presi con i territori con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile i pesanti disagi nei collegamenti che ormai da anni gravano sulla popolazione residente e sull’intero comprensorio agricolo del Comune di Oliena”.

Nella zona sono presenti 370 aziende agricole, di allevamento ovicaprino e di coltivazione viticola e olivicole. Dopo la chiusura del del ponte di Oloè, il traffico era stato deviato sul ponte di epoca romana, in località Pappalope, che però, a seguito del notevole aumento di traffico, ha mostrato segni di criticità strutturale che ne hanno reso necessaria la chiusura.

Per evitare il peggio il Comune di Oliena ha presentato una richiesta alla Regione con la presentazione di un progetto alternativo alla soluzione individuata qualche mese fa e non più praticabile.

“La Regione, in stretta collaborazione con gli Enti locali, ha affrontato l’emergenza e trovato una soluzione alternativa nel minor tempo possibile – queste le parole dell’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia – venendo incontro alle esigenze dei territori, in particolare di Oliena e Dorgali, le due Comunità più penalizzate dall’interruzione della strada provinciale Oliena-Dorgali. In questi mesi non è mai mancato il sostegno, forte e deciso, ai Comuni interessati. Grazie a una interlocuzione costante e proficua, sarà ora possibile attendere con maggior fiducia la soluzione definitiva del problema”.