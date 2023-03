Energia: Meloni, 'merito Italia tetto prezzo gas, orgogliosi di stop a speculazione'

Il premier Giorgia Meloni in Aula al Senato

Di: Adnkronos

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La decisione dell'Ue, fortemente lavorata e perseguita dall'Italia, di fissare un tetto massimo al prezzo del gas, ha interrotto i fenomeni speculativi ai quali avevamo assistito nei mesi scorsi, con un enorme beneficio per le imprese e le famiglie italiane ed europee. Ed è in gran parte merito dell'Italia che, una volta tanto e a 360 gradi, è riuscita a lavorare insieme. Penso che, su questo, tutti quanti dobbiamo essere fieri di noi". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.