Salario minimo: Boccia (Pd): "con le opposizioni possiamo mettere spalle al muro il governo"

Di: Adnkronos

Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Impegno massimo del Partito democratico, con Elly Schlein, per l’introduzione del salario minimo e speriamo che gli altri partiti all’opposizione capiscano che su questi temi un forte coordinamento politico in Parlamento può mettere con le spalle al muro la destra che è contraria". Lo ha detto Francesco Boccia a 'L'aria che tira', su La7.

"Una parte del sindacato non è d’accordo? No se su questo tema si fa chiarezza, come sta facendo la segretaria del Pd dicendo che sotto una certa soglia non è più lavoro, ma sfruttamento. Nessuno dev’essere pagato meno di una certa soglia, la stessa che garantisce la dignità e il sindacato, che si batte correttamente per tutelare e rafforzare i contratti collettivi, sa che ci sono alcuni milioni di lavoratori non raggiunti e che vanno tutelati -ha aggiunto il senatore del Pd-. Quando ci confronteremo nel merito saremo sicuramente d’accordo. Il mondo, in cui le diseguaglianze aumentano sempre più, va nella direzione indicata dalla segretaria Schlein".