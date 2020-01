Caro traghetti. Giagoni (Lega): “È la battaglia di tutti i sardi non una campagna elettorale”

Il Consigliere regionale replica a Li Gioi (M5S): “Attenzione sempre alta da parte dell’Assessore Todde”

Di: Antonio Caria

Non è tardata ad arrivare la replica della Lega alle dichiarazioni di ieri del Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi, sulla vicenda del caro traghetti.

“Mettere da parte i colori politici e unire le forze”, questo in sintesi l’appello dell’esponente pentastellato gallurese in vista dei sit in in programma domani nei porti sardi. Ma anche un appello all’Assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde: ““Speriamo che almeno di fronte a un’emergenza di tali proporzioni l’assessore ai Trasporti Todde, finora latitante, ci assicuri la sua presenza”, queste erano state ancora le parole di Li Gioi.

La replica è stata affidata al Consigliere leghista Dario Giagoni: “Concordo a pieno con l’appello del collega Consigliere Li Gioi sulla necessità di scongiurare la disastrosa ipotesi di un nuovo caro traghetti all’unisono andando oltre l’appartenenza politica, azione che noi come maggioranza abbiamo portato avanti da subito con medesimo spirito. Mi dispiace però riscontrare che chi, ancora una volta, predica bene razzola male”.

“Infatti – aggiunge Giagoni – attaccare il nostro assessore ai trasporti risulta essere più campagna elettorale fine a se stessa che reale interessamento alla situazione, dal momento che, come anche l’onorevole dovrebbe sapere, lo stesso ha già provveduto a mettersi in contatto con il Ministro di competenza per domandargli un intervento urgente e decisivo, oltre al suo impegno a collaborare con l’assessore regionale siciliano al fine di fare fronte comune pur di scongiurare questo rincaro estremamente dannoso per l’economia delle isole”.

“Dunque – conclude – faccio mio l’invito del consigliere grillino alla collaborazione priva di bandiere, ricordando che da parte dell’assessore l’attenzione è sempre alta anche ora che è stato costretto a casa a causa di una pesante influenza. Piuttosto domanderei al collega di schiarirsi le idee circa la sua intenzione nei confronti della ormai prossima re istituzione della provincia Gallura, sulla quale sembra essere un pò confuso”.