Trasporti aerei. Bruno attacca Solinas: “Sicilia e Sardegna trattamenti diversi, si svegli”

Il Consigliere comunale di Per Alghero: “Quando inizieremo a farci sentire?”

Di: Antonio Caria

Prossimo scalo dopo le vacanze di Natale? La stagione estiva che avrà inizio il prossimo 1 aprile. Un periodo sicuramente “Caldo” per il trasporto aereo con i turisti che inizieranno a scegliere la località per trascorrere le ferie.

Un tema, questo, sempre di attualità, sul quale è voluto tornare l’ex Sindaco e attuale Consigliere comunale di Per Alghero, Mario Bruno: “Assurdo, due isole, due trattamenti diversi in Italia. Come sempre un’Isola sembra più speciale dell’altra. Le tariffe sociali da e per la Sicilia, in Gazzetta Ufficiale. La manovra stanzia per il 2020 un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. A usufruire delle agevolazioni saranno gli studenti fuori sede, le persone con disabilità, i lavoratori con sede al di fuori della Sicilia e i migranti per ragioni di salute. Bene per la Sicilia”, queste le sue parole.

Ma il tasto dolente è ancora la Sardegna dove, rincara la dose Bruno “La stagione è alle porte e non sono in vendita ancora nemmeno i voli. Risultato? Isola al momento irraggiungibile, viaggi di necessità, di lavoro o di piacere non pianificabili. Altro che principio di insularità. Dal 16 aprile non si può più prenotare un volo da nessuno degli scali sardi, mettendo in difficoltà i cittadini sardi e gli operatori del settore. Quando inizieremo a farci sentire? Il Presidente Solinas si svegli”.