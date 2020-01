Il discorso di Mattarella seguito in tv da 10 milioni di italiani

"Fiducia nell'Italia, spazio ai giovani"

Di: Ansa

Oltre 10 milioni di italiani hanno seguito il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Lo share ha sfiorato il 60 per cento. Si tratta di dati rilevanti e quasi sovrapponibili a quelli dell'anno precedente. Il discorso del presidente della Repubblica: 'Fiducia nell'Italia, spazio ai giovani'.

"Ringrazio il Presidente della Repubblica Italiana, onorevole Sergio Mattarella, per il pensiero che mi ha indirizzato nel suo Messaggio di fine anno, e lo ricambio invocando la benedizione di Dio sulla sua alta missione". Così il Papa all'Angelus ha inviato i suoi auguri al Presidente della Repubblica.

Immediato il plauso bipartisan che, dalla politica, giunge al capo dello Stato. "Consegnare un Paese migliore per i nostri figli è un compito impegnativo ma alla nostra portata. L'importante è che ciascuno di noi si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità", ha sottolineato il premier Giuseppe Conte.

"Faremo la nostra parte", promette il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "La politica colga l'invito alla coesione", è stato il commento di Silvio Berlusconi.

Unico a non applaudire, Matteo Salvini. "Con l'aiuto di Dio e del cuore immacolato di Maria siamo pronti a prendere il Paese per mano", ha dichiarato l'ex ministro che, in un lungo contro-discorso da Bormio non cita Mattarella ma sembra rivolgergli una frecciata: "A Capodanno "bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori, le mie sono parole scomode".

"Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole, che ancora una volta hanno tracciato la via da seguire. Essere uniti, solidali, altruisti e comprendere le difficoltà degli altri è il solo modo per tornare a crescere, anche e soprattutto culturalmente". Lo ha scritto il ministro degli Esteri e capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, commentando su twitter il tradizionale messaggio di fine anno del capo dello Stato.