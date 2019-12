Continuità territoriale. Cappellacci (Forza Italia): “Il Governo vuole mantenere la nostra terra in uno stato di soggezione intollerabile”

Il deputato sardo: “Uniti solo dalla paura che gli italiani possano scegliere chi deve guidare la nostra comunità nazionale”

Di: Antonio Caria

“Un Governo e una maggioranza fuori dalla realtà hanno respinto i nostri emendamenti per la continuità territoriale della Sardegna”.

A rimarcarlo è stato il deputato sardo e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che aggiunge: “Di fronte alla proposta di una Finanziaria da dittatura fiscale abbiamo presentato delle proposte migliorative, come quella per stanziare le risorse necessaria a garantire i collegamenti aerei per la nostra isola a prezzi accessibili per tutti e quella per il passaggio delle funzioni e delle risorse della continuità marittima dallo Stato alla Sardegna al fine di archiviare una volta per tutte un sistema che ha compresso il nostro diritto alla mobilita e soffocato la nostra economia”.

“Il Governo della ‘svolta’ – queste ancora le sue parole – rappresenta invece la peggiore conservazione e vuole solo mantenere la nostra terra in uno stato di soggezione intollerabile. Abbiamo ripresentato un ordine del giorno per usare ogni strumento a nostra disposizione per pungolare una maggioranza che pensa di poter spegnere il Parlamento e approvare in perfetta solitudine una Finanziaria lesiva degli interessi del nostro Paese, delle comunità, delle famiglie, delle imprese”.

Nessuno sconto – conclude Cappellacci – a questa alleanza demo-grillina, unita solo dalla paura che gli italiani possano scegliere chi deve guidare la nostra comunità nazionale”.