Post sessisti del sindaco di Grosseto su Elly Schlein: è bufera

Quattro immagini, in sequenza, di cavalli con i denti in vista, accompagnate dal primo piano di Elly Schlein e, in sottofondo, un effetto sonoro con il nitrito

Di: Arianna Zedda

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto , centrodestra, è finito al centro di una bufera mediatica perché accusato di body shaming dopo aver pubblicato una serie di storie su Instagram, poi cancellate, per prendere in giro Elly Schlein, la neo segretaria nazionale del Pd, sul piano fisico .

Le immagini incriminate erano quattro, in sequenza, che ritraevano cavalli con i denti in vista, accompagnate dal primo piano di Elly Schlein e, in sottofondo, un effetto sonoro con il nitrito.

Il primo cittadino è stato accusato di sessismo, ma la 'storia' pubblicata sul noto social di cui sopra non è stata l'unica: un'altra pubblicazione pubblicata infatti la foto di Schlein, a occhi chiusi, con sopra una scritta: " Ma per due euro che volevate, Belen ?".

Il sindaco si è successivamente scusato . " Non è mai mia intenzione offendere nessuno e mai nella mia vita ho agito per denigrare qualcuno - ha dichiarato -. Comprendo bene cosa significhi subito battute denigranti perché le ho vissute e le vivo quotidianamente sulla mia persona. Ogni giorno sono bersagliato, anche sui miei profili social, per la mia fisicità oggetto di continui apprezzamenti, eppure non ho mai notato grandi indignazioni. Apprezzamenti che io stesso giudico con ironia perché sono una persona autoironica e chi mi segue lo sa bene" .