Michela Murgia su Elly Schlein: “La donna giusta per noi nel partito sbagliato per lei”

La scrittrice spiega le sue ragioni e perché avesse augurato alla nuova segretaria del Pd di non vincere

Di: Alessandra Leo

"Il peggio che può succedere è che tu vinca" aveva detto Michela Murgia a Elly Schlein quando le aveva confidato di volersi candidare come segretaria del Pd. Lo ha raccontato la stessa scrittrice sui social, e questa sua profezia si è poi avverata in quanto la Schlein ha stravinto su Stefano Bonaccini tra e acclami e diffidenza.

La Murgia si è complimentata con la nuova segretaria del Pd spiegando però le ragioni del suo pessimismo: "L e tocca il pesante compito di fare la segretaria di un partito i cui iscritti volevano Bonaccini e non lei, compresi i capigruppo di camera, senato e parlamento europeo ".

"Il rischio è che le energie di Elly, che servono al paese, siano risucchiate dal partito, un' idrovora che ha mangiato molti altri entusiasmi prima di questo. Lei crede di no, io temo di sì, ma siamo entrambe gramsciane e sappiamo che queste due cose non sono necessariamente in contrasto" spiega Michela Murgia.