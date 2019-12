A Sassari e Olbia è il giorno delle sardine

Gli anti-leghisti in piazza per contestare la politica di Salvini

Di: Redazione Sardegna Live

Sardine protagoniste in Sardegna nel pomeriggio di oggi. A Sassari e Olbia scendono in piazza gli anti-leghisti per contestare le politiche salviniane.

Flash mob alle 18:30 in piazza Fiume a Sassari mentre nel capoluogo gallurese l'appuntamento è a partire dalle 17 in piazza Dionigi Penedda.

Dopo le manifestazioni di Cagliari e La Maddalena, dunque, il fenomeno politico del momento dilaga nell'Isola in attesa della tappa che si terrà a Nuoro sotto Natale.

Gli eventi di questo pomeriggio sono stati ampiamente pubblicizzati su Facebook nelle apposite pagine nate per rappresentare le Sardine sul territorio. "Basta, con la lite continua, la divisione - scrivono gli attivisti -."Abbiamo idee anche diverse, ma siamo un Popolo unito dalla Costituzione nata dalla Resistenza, dall'antifascismo, dall'antirazzismo, da una comune esperienza di emigrazione, da una cultura millenaria e plurale, da una tradizione di generosità e accoglienza, dalla volontà di riconciliarsi con la Natura".

"Non vogliamo parlare con una voce sola, ma vogliamo pretendere risposte concrete e non demagogiche per il presente di tutti ed il futuro delle generazioni a venire".