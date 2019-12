Fondazione Sardegna Film Commission. Biancareddu: “Le attività procedono regolarmente”

L’Assessore regionale: “Errato affermare che il “Fondo Ospitalità” non è stato finanziato”

Di: Antonio Caria

“In seguito alle polemiche e alle accuse, evidentemente infondate, sulle attività della Fondazione Sardegna Film Commission, voglio precisare che le attività della Fondazione procedono regolarmente in regime ordinario”.

A dichiaralo è stato l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Andrea Biancareddu, che ha voluto replicare ai Progressisti sulla situazione del cinema in Sardegna. “È del tutto erroneo affermare che il “Fondo Ospitalità” non è stato finanziato. Il programma è infatti inserito nel piano finanziario 2020 per un importo di 800 mila euro per il 2020. Risorse che, polemiche a parte, non erano disponibili nel 2019”, ha rimarcato l’esponente della Giunta Solinas.

“Con questo strumento – ha concluso – intendiamo attrarre investimenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo, aprendo il territorio isolano al sistema produttivo cinematografico garantendo in Sardegna importanti ricadute di investimento e di opportunità occupazionali. La Film Commission è inoltre in procinto di pubblicare il fondo Filming Cagliari 2019, come sempre a fine d’anno. Attendiamo solo dal Comune l’approvazione della bozza, già condivisa”.