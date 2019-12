Lanusei. Carenza di anestesisti al “Nostra Signora della Mercede”. Corrias (Pd): “Nieddu e Solinas intervengano”

Il Consigliere regionale presenta un ‘interrogazione

Di: Antonio Caria

La vicenda dell’ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta l’oggetto è la carenza di anestesisti.

A porre il problema al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu, è il Consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias che ha presentato un’interrogazione “Per sapere quali misure intendano attuare al fine di reclutare le cinque unità di medici anestesisti attualmente mancanti e la cui carenza impedisce alla struttura di intervenire in sicurezza nei casi in cui sia necessaria la presenza di tali figure professionali”.

Una situazione di disagio dovuta, questa la denuncia del Consigliere, ai mancati concorsi pubblici o all’attivazione delle procedure per il reclutamento.

“Nella struttura ospedaliera ogliastrina – sottolinea Corrias – non si comprende per quali ragioni, pur essendoci in Sardegna scuole professionalizzanti idonee a formare medici anestesisti e rianimatori, tali figure risultino di difficile reperibilità per l’ospedale di Lanusei”.