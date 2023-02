Sanremo. Salvini: "Fedez e Rosa Chemical trasgressivi? Semmai di pessimo gusto"

"Se volevano usare Sanremo per sostenere la sinistra hanno sbagliato"

Di: Redazione Sardegna Live

"Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra hanno sbagliato clamorosamente, visto in Lazio e in Lombardia gli italiani hanno votato in maniera opposta a quello che auspicava Fedez". Lo ha detto Matteo Salvini a Fuori dal coro.

"Mi auguri che Sanremo torni a essere il Festival della canzone, io non l'ho seguito perché lavoravo non per spocchia", ha aggiunto il leader della Lega spiegando: "Uno che mima atti sessuali non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà ma pessimo gusto".