Berlusconi: “Oltre 5 milioni di seguaci su Tik Tok, ma cosa essenziale è che gli italiani mi votino”

“Noi da sempre pionieri della comunicazione. Raggiungere i giovani è fondamentale”

Di: Alessandra Leo

“Più di 5 milioni di seguaci su Tik Tok!” annuncia Silvio Berlusconi sui social in merito all’ultimo traguardo raggiunto dopo il suo approdo sulla piattaforma più frequentata dai giovani.

Il leader di FI festeggia così il raggiungimento di oltre i 5 milioni di seguaci, ringraziandoli di seguire e apprezzare i contenuti che il Cavaliere pubblica quotidianamente, cercando di raggiungere sempre più giovani e giovanissimi.

Berlusconi si concede a tal proposito anche una battuta: ''Lasciatemi dire, con la consueta dose di ottimismo, che la cosa essenziale è che gli italiani mi seguano sì, ma nelle urne'' riferendosi così alle prossime elezioni.

''Noi -rivendica il Cav- siamo sempre stati pionieri nella comunicazione, convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quale Italia abbiamo in mente per il futuro".