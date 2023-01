Meloni: “Lo spread è crollato nei 100 giorni con noi al governo”

“Sono ottimista e l’Italia ce la farà”. Il premier fa un bilancio dei primi 100 giorni di governo

Di: Alessandra Leo

“Il governo ce la sta mettendo tutta e continuerà a mettercela tutta. Io sono ottimista che questa nazione ce la farà”. Sono parole del premier Giorgia Meloni che, in una nuova puntata della rubrica social “Gli appunti di Giorgia”, fa un bilancio dei primi cento giorni di governo. La notizia è stata riportata da Fanpage.

“Ho visto governi che avevano la necessità di comunicare ogni giorno iniziative diverse, ma quelle iniziative non erano soluzioni. Io voglio soluzioni” ha detto il presidente del Consiglio.



“Il governo sta attuando piccole iniziative necessarie e con grandi scenari fondamentali, lavorando su entrambi i livelli, con determinazione e dedizione. E io sono ottimista che questa nazione ce la farà” ha ribadito la leader FdI, evidenziando che, nei 100 giorni al governo, “lo spread in Italia è sceso da 236 a 175 punti base”.



“L'Italia può diventare porta di approvvigionamento energetico in Europa. Questo vuol dire posti di lavoro, tecnologia, innovazione, rimettere l'Italia dove deve stare, al centro del Mediterraneo” ha detto Meloni in merito alla crisi energetica.



“Passi in avanti importanti ai quali bisogna aggiungere la possibilità e la capacità che l'Italia ha di avere rapporti bilaterali e contatti, presenza, nel Nord Africa anche per impedire le partenze e creare lo sviluppo affinché la gente non debba scappare da casa sua” ha concluso il premier, parlando di immigrazione.