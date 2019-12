Premi, contributi ed erogazioni in ambito agricolo. Satta (Progressisti): “Velocizzare il disbrigo delle pratiche arretrate”

Il Consigliere regionale presenta una proposta di legge

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, il Consigliere regionale dei Progressisti, insieme agli altri consiglieri del suo gruppo e a quelli del Partito Democratico e di Liberi e Uguali Sardigna, ha presentato una proposta di legge in materia di personale, per favorire l’accelerazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativamente al settore agricolo.

Lo scopo è quello di velocizzare il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni a qualunque titolo erogati, relativi al comparto dell’agricoltura.

“La proposta – dichiara Satta – investe l’Argea (Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura) del compito di predisporre un Piano straordinario coordinato, definito e realizzato in collaborazione con le altre Agenzie Regionali agricole e tramite l’impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, da Laore (Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura) e Agris (Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura)”.

“L’intento – queste ancora le sue parole – è quello di concludere tutte le istanze arretrate e portare a regolare regime istruttorio le nuove, entro e non oltre l’anno prossimo, partendo con la massima celerità già a partire dal mese in corso. Il Piano avrà durata 12 mesi e sarà attivato, attraverso determinazioni delle rispettive direzioni generali, privilegiando, anche in deroga ai limiti massimi fino al 20% del previsto, l’ampio utilizzo degli istituti di incentivazione, presenti nel Contratto collettivo di Lavoro, connettendoli ai risultati ottenuti”.

“Il predetto Piano – conclude Satta – sarà monitorato sistematicamente dalle direzioni generali delle Agenzie che, con cadenza quadrimestrale, trasmetteranno una relazione sui risultati ottenuti alla Giunta Regionale e alla V Commissione Consiliare – Attività produttive”.