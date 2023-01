Centrodestra, Salvini: "Giorgia lavoro eccezionale, Silvio grande italiano"

Il leader della Lega elogia i suoi alleati: "Questo governo durerà cinque anni"

Di: Redazione Sardegna Live

''Questo governo durerà 5 anni'', Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini, che ospite al teatro Manzoni di Milano per l'evento "La Lega del fare", in vista delle regionali in Lombardia, ha speso parole al miele per gli alleati della coalizione di centrodestra.

''Giorgia sta facendo un lavoro eccezionale in Italia e all'estero'', ha affermato l'ex primo ministro. ''Silvio Berlusconi è stato , è, e sarà un grande italiano, un uomo che ha cambiato la politica, l'editoria, la pubblicità e lo sport'', ha aggiunto.

Salvini ha smentito le voci secondo cui ci sarebbero frizioni proprio fra la Lege e FdI, ribadendo il suo sostegno al presidente del Consiglio.