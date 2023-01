Cagliari, crolli via Dettori: emendamento di 5 milioni di euro nella finanziaria

Comandini (PD): "Serve gruppo di lavoro per monitorare costantemente l’area e scongiurare nuovi eventi"

Di: Arianna Zedda

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha chiesto un impegno della Regione Sardegna, a seguito dei crolli che hanno interessato il quartiere Marina a Cagliari. "I tempi sono stretti e gli interventi sono della massima urgenza, in questo momento, quando è in discussione la legge di stabilità 2023 non si può non prevedere uno stanziamento straordinario a favore del Comune di Cagliari per affrontare l’emergenza che ha colpito i residenti e le attività commerciali di via Dettori", dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Piero Comandini.

"L’impegno economico – finanziario deve supportare il Comune nell’affrontare la calamità cercando di capire le cause e intervenire con pronte soluzioni, garantendo la messa in sicurezza dell’intera area sia residenziale che commerciale ma - ha sottolineato l’esponente PD, che ha appunto previsto un emendamento alla finanziaria 2023 di euro 5.000.000 -bisogna anche prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro così da monitorare costantemente l’area interessata per scongiurare nuovi crolli".